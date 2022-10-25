Rus lider, halefini seçti! Herkes onu 'Putin'in sırdaşı' olarak tanıyor

İngiliz gazetesi The Telegraph, Rusya lideri Putin'in kendisinden sonra yerine geçmesi için Sergei Kiriyenko'yu belirlediğini yazdı. Başbakanlık koltuğunda otururken Putin tarafından Federal Güvenlik Servisi'nin başına atanan Kiriyenko, aynı zamanda Rus liderin "sırdaşı" olarak tanınıyor.

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden The Telegraph, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisinden sonra yerine geçecek ismi belirlediğini duyurdu. Habere göre Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kyrylo Budanov, Putin'in 60 yaşındaki Sergei Kiriyenko'yu halefi olarak seçtiği bilgisini paylaştı.

"PUTİN'İN OTORİTERLİĞİNİ DESTEKLİYOR"

The Telegraph, Kiriyenko'yu "Putin'in sırdaşı" olarak tanımlarken haberde şu ifadeler yer aldı: "Putin'in haleflik planlarını kimse bilmiyor. Ama Rus lider, 1990'larda Batı liberalizmini desteklerken günümüzde Putin'in otoriterliğini destekleyen ve bu konuda felsefi bir yolculuk yapan Kiriyenko'ya güveniyor."

PUTİN'İN GÜVENİNİ KAZANDI

Henüz 35 yaşındayken 1998 yıllında Rusya Başbakanı olarak atanan ve "Rusya'nın en genç Başbakanı" unvanını kazanan Kiriyenko, Putin'in geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da ilhak ettiği 4 bölgede gerçekleştirilen referandumlarda bizzat rol oynadı. Kiriyenko böylece Rusya'nın genişlemesinde sorumluluk alarak Putin'in gözündeki değerini pekiştirdi.

FEDERAL GÜVENLİK SERVİSİ'NİN BAŞINA GEÇTİ

Sadece 4 ay Rusya Başbakanı olarak görev yapan Kiriyenko'nun kariyeri, Putin'in kendisini Federal Güvenlik Servisi'nin başına atamasıyla değişti. Kiriyenko o günden sonra Putin'in yanından ayrılmadı, birlikte çalışan ikilinin arasının oldukça iyi olduğu biliniyor.