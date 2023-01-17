Çatışma ihbarına giden kadın polise tecavüz ettiler, sonrası daha korkunç

Meksika'da silahlı çatışma ihbarına giden kadın polis, yakalandığı kartel üyelerinin tecavüzüne uğradı. Gözü dönmüş caniler, ardından talihsiz kadını göğüslerini keserek vahşice katletti. Bu cinayet ülke gündemine de bomba gibi düştü.

Meksika'nın Veracruz şehrinde görevli polis memuru Vanessa Torres Galá, kartel üyeleri arasında çıkan silahlı çatışma sonrası bir arkadaşı ile beraber olay yerine gitti.

TECAVÜZ ETTİLER

Burada kartel üyeleri tarafından zorla bir araca bindirilen Vanessa'ya kartel üyeleri tecavüz etti. İğrenç olay sonrasında kartel üyeleri kadının göğüslerini kesip onu tabanca ile öldürdü.

EKİP ARKADAŞLARI TESPİT ETTİ

Boş alanda bir kadına ait ceset bulunduğu ihbarı sonrası alana gelen polisler, Vanessa'nın cesedini buldu. Polis ekipleri, vücudunda ağır işkence izleri bulunan kadının meslektaşları olan Vanessa'ya ait olduğunu tespit etti.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Vali Cuitláhuac García, şehirde her şeyin polis kontrolünde olduğunu, olaya karışan üç şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiğini söyledi.