Haberler

Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katolik dünyasının lideri Papa 14. Leo bu hafta ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak. 46 bin nüfuslu İznik'te düzenlenecek ayin için yaklaşık 15 bin Hristiyanın ilçeye akın etmesi bekleniyor.

  • Papa 14. Leo, 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek.
  • Papa'nın Türkiye ziyaretinde İznik'te yaklaşık 15 bin Hristiyanın katılacağı bir ayin düzenlenecek.
  • Papa 14. Leo, 1967'den bu yana Türkiye'ye gelen beşinci Papa olacak.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan önemli bir ziyaret programına çıkıyor. Yaklaşık 15 bin Hristiyanın da eşlik edeceği ziyaretin en dikkat çekici durağı ise İznik olacak.

Papa 14. Leo'nun selefi Francis'in vasiyeti gereği İznik'te özel bir ayin yöneteceği belirtiliyor. Ayinin, Hristiyan dünyasında büyük öneme sahip olan İznik'in tarihsel mirasına rağmen bu denli geniş katılımlı bir törene uzun yıllardır ev sahipliği yapmamış olması dikkat çekiyor.

Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

SU ALTI BAZİLİKASINA ZİYARET

Papa Leo'nun Türkiye ziyaretinin ilk günü olan 27 Aralık'ta, İznik Gölü kıyısında yer alan ve 2014'te sular altında keşfedilen tarihi bazilikanın kalıntılarını görmesi planlanıyor. Su altındaki bu bazilikanın, 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in topladığı İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olduğu değerlendiriliyor.

Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

5. PAPA OLARAK TARİHE GEÇECEK

Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan 70 yaşındaki Papa 14. Leo, böylece 1967'den bu yana Türkiye'ye gelen beşinci Papa unvanını alacak. Hristiyanlık tarihinde kritik kararlara sahne olan İznik Konsili'nin düzenlendiği bölge, Papa'nın katılacağı törenlerle yeniden dünya gündemine taşınacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yahudi Üstün hizmet madalyalı büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olarak papaz kıyafetimle bende orada olacağım hamdolsun Alkışlayın laaannnnm

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Muhtemelen yaşıyorsa anan ve baban da gelir oraya. İşiniz gücünüz gavurluk bir tane ülke menfaat için icraatınız ve projeniz yok

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıArif x:

iktidarın Osmanlı sevdası galiba ekümenik bir ülkeye dönüştü ?? Sevr kabul edildi de haberimiz mi yok

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Yahudi Üstün hizmet madalyalı büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı olarak papaz kıyafetimle bende orada olacağım hamdolsun Alkışlayın laaannnnm

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıCHPsavar:

Sevr i kabul eden senin ziyniyetindeki ataların

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıcetinsengonul:

Lozan anlaşması hiç sayılıyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

islamiyette kimsenin kimseyi aforoz etme dinden çıkarma yetkisi yoktur ancak bunu papazlar yapar ruhban sınıfı yoktur eğer sen şehadet getirip müslüman olmuşsan kimse sana müslüman değilsin diyemez küfre girer. etrafa saldırgan tavırlar segileyip müslümanım diyenler tabii oldukları dini iyi öğrensin yoksa öte yanda işleri zor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Usta:

Sen bizim papazlara din dersi mi veriyorsun?

yanıt4
yanıt3
Haber YorumlarıCHPsavar:

Papazlığı falan da bildiğine göre haşır neşirsin bunların dini ile muhtemelen

yanıt1
yanıt3
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
Titanic faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu

Faciadan kurtulan saate rekor fiyat: 99 milyon TL
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Hayrete düşüren kaçakçılık: Papağanlar iç çamaşırından çıktı
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

O takımın taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
Ünlülerin peşinde koştuğu güzellik trendi: Somon balığı spermi enjeksiyonu

Ünlülerin peşinde koştuğu ilginç güzellik trendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.