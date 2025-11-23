Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 27 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan önemli bir ziyaret programına çıkıyor. Yaklaşık 15 bin Hristiyanın da eşlik edeceği ziyaretin en dikkat çekici durağı ise İznik olacak.

Papa 14. Leo'nun selefi Francis'in vasiyeti gereği İznik'te özel bir ayin yöneteceği belirtiliyor. Ayinin, Hristiyan dünyasında büyük öneme sahip olan İznik'in tarihsel mirasına rağmen bu denli geniş katılımlı bir törene uzun yıllardır ev sahipliği yapmamış olması dikkat çekiyor.

SU ALTI BAZİLİKASINA ZİYARET

Papa Leo'nun Türkiye ziyaretinin ilk günü olan 27 Aralık'ta, İznik Gölü kıyısında yer alan ve 2014'te sular altında keşfedilen tarihi bazilikanın kalıntılarını görmesi planlanıyor. Su altındaki bu bazilikanın, 325 yılında Roma İmparatoru Konstantin'in topladığı İlk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olduğu değerlendiriliyor.

5. PAPA OLARAK TARİHE GEÇECEK

Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan 70 yaşındaki Papa 14. Leo, böylece 1967'den bu yana Türkiye'ye gelen beşinci Papa unvanını alacak. Hristiyanlık tarihinde kritik kararlara sahne olan İznik Konsili'nin düzenlendiği bölge, Papa'nın katılacağı törenlerle yeniden dünya gündemine taşınacak.