Hazırlıklar tamam! Hizbullah, İran'ı beklemeden büyük çaplı bir saldırı başlatacak

CNN, Hizbullah'ın İran'dan 'bağımsız' bir saldırı başlatmaya giderek daha hazır göründüğünü yazdı. İsrail ise sivillerin zarar görmesi durumunda Hizbullah'a orantısız bir yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

TEPKİ İRAN'DAN BAĞIMSIZ İLERLİYOR

Konuyla ilgili istihbarat bilgilerine sahip iki kaynak, Hizbullah'ın, en üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'ta ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine vereceği tepkinin İran'dan bağımsız ilerlediğini ve grubun giderek daha hazır hale geldiğini öne sürdü.

Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın saldırı hazırlıklarında İran'dan daha hızlı hareket ettiğini söyledi. İran'ın misilleme planı hala tartışılıyor. İkinci kaynak, İran'ın aksine Hizbullah'ın, İsrail sınırında olması nedeniyle çok az veya hiç işaret olmadan bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

İSRAİL'DEN TEHDİT GECİKMEDİ

İbrani medyası da İsrail'e önümüzdeki günlerde düzenlenecek büyük çaplı bir saldırıyı İran'dan ziyade Hizbullah'ın başlatacağına inanıyor. İsrail yayın organı Kanal 12 'ye göre İsrailli yetkililer müttefiklerine ülkedeki sivillere herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunun kırmızı çizgi olacağını ve orantısız bir tepkiye yol açacağını iletti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri süren İsrailli bakan Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek" yorumunda bulundu.