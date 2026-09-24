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Hazar Denizi'ndeki tatbikatta dalgalara kapılan 19 askerden 9'u hayatını kaybetti

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Hazar Denizi'ndeki tatbikatta dalgalara kapılan 19 askerden 9'u hayatını kaybetti
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Kazakistan'ın güneybatısındaki Mangıstau'da Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatta, hava şartlarının kötüleşmesiyle 19 asker denize sürüklendi. Savunma Bakanlığı, 9 askerin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 3 askerden 1'inin hastanede olduğunu, 7 askerin arandığını bildirdi.

KAZAKİSTAN'ın güneybatısındaki Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında düzenlenen deniz tatbikatı sırasında, hava şartlarının aniden kötüleşmesi nedeniyle 19 asker denize sürüklendi. Kazakistan Savunma Bakanlığı, olayda 9 askerin hayatını kaybettiğini, kurtarılan 3 askerden 1'inin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneybatısında yer alan Mangıstau bölgesinde Hazar Denizi kıyısında Kazakistan Deniz Kuvvetleri personeli tarafından yürütülen tatbikat sırasında kaza meydana geldi. Aniden kötüleşen hava koşulları ve şiddetlenen rüzgarın etkisiyle 19 askerin dalgalara kapılarak denize sürüklendiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 9 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Denizden çıkarılan 3 askerden 1'inin hastanede tedavi altına alındığı, kayıp durumda bulunan 7 askeri arama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı. Arama kurtarma operasyonlarına Acil Durumlar Bakanlığı personeli, havacılık birimleri ve ilgili diğer kurumların katıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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