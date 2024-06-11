Hayvan hakları aktivistleri, Kral Charles'ın resmi portresini tahrip etti

Hayvan hakları aktivistleri, Kral Charles'ın Londra'daki Philip Mould galerisinde sergilenen ilk resmi portresini tahrip etti. İki Animal Rising protestocusu, Majestelerinin yüzüne Wallace ve Gromit karakterlerinin yer aldığı posterler yapıştırdı. Posterlerden biri Wallace'ın yüzünü, diğeri ise "Peynir yok, Gromit. RSPCA Çiftliklerindeki Bu Zulme Bak!" yazılı konuşma balonunu içeriyordu.

Grup, Kral Charles'ın, Kraliyet Hamisi olduğu RSPCA'ya desteğini, hayvan refahı standartlarını korumak amacıyla oluşturulan Assured Scheme'i bırakana kadar askıya almasını talep ediyor. Aktivistlerden Daniel Juniper, Kral Charles'ın Wallace ve Gromit hayranı olduğunu belirterek, bu yöntemin dikkat çekici olacağını düşündüklerini söyledi. Juniper, RSPCA tarafından onaylanan çiftliklerdeki hayvan acılarına duyarlı olan Kral'ın, bu durumu yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Animal Rising, 45 RSPCA Assured çiftlikte yaptıkları araştırmada, 280 yasal ihlal ve 94 DEFRA düzenlemesi ihlali tespit ettiklerini iddia ediyor. Aktivistler, bu çiftliklerde ölü ve ölmekte olan tavuklar, ölü domuzlar ve deniz bitleri tarafından canlı canlı yenilen somonlar gibi sahnelere rastladıklarını belirtiyorlar.

Animal Rising Sözcüsü Orla Coghlan, RSPCA'nın, bitki bazlı bir gıda sistemine geçiş ve et tüketiminde ciddi bir azalma çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Ünlü sanatçı Jonathan Yeo tarafından yapılan portre, 2020 yılında dönemin Galler Prensi'nin The Drapers' Company üyeliğinde 50. yılını kutlamak amacıyla sipariş edildi ve Majesteleri, 1975'te Alay Albayı olarak atandığı Welsh Guards üniforması içinde tasvir edildi.