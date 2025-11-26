Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 37. Kez Patladı

DÜNYANIN en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 37'nci kez patlayarak, lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda, Aralık 2024'ten itibaren 37'nci kez patlama meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, patlama sonucu yanardağın 150 metreye kadar lav püskürttüğü belirtildi.