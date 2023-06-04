Hawaii'de navigasyon kullanan bir turist, aracıyla suya daldı

Hawaii'de bir turist, navigasyon yönlendirmesiyle yol alırken bir anda aracıyla birlikte sulara gömüldü. Ekipler tarafından sudan kurtarılan kadın, yakındaki bir teknede güvenli alana alındı. Kadının sağlıklı olarak kurtulduğu kaza, bir ay içinde aynı yerde benzer durumun yaşandığı ikinci vaka oldu.

Hawaii'de turist kadın, kiraladığı araçla Kailua-Kona bölgesinde seyir halindeydi. Navigasyon yönlendirmelerini takip eden kadın, limanın yakınlarına geldi. Girdiği suyun 'küçük bir su birikintisi' olduğunu düşünen kadın, kendisini bir anda suların içinde buldu.

"UZASAYDI HER ŞEY KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Hawaii News Now'a konuşan ve ismi belirtilmeyen tanık, o anları şöyle anlattı: "İzlemesi sinir bozucuydu. Kadının tepkileri çok yavaştı. Dışarı çıkması biraz zaman aldı ve çıkmadan önce de çantasını, alabildiği kadar eşyasını alarak çıktı. Biraz daha kalsaydı her şey çok daha kötü olabilirdi."

BİR AY ÖNCE BENZER VAKA

Yerel haber kaynağı, bir ay önce başka bir turist çiftin de benzer bir kaza yaşadığını aktardı. Habere göre Hawaii'ye tatile gelen ve navigasyon yardımıyla yolda ilerleyen çift, minibüslerini doğrudan limana sürdü. Olayda yaralanan olmadı.