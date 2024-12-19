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Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

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Singapur'daki bir gökdelen havuzunda yaşanan korku dolu anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. İsmi açıklanmayan bir kadının dengesini kaybederek ölümle burun buruna geldiği anlar yürekleri ağza getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntüler, Singapur'daki bir binanın üzerinde yer alan havuzda yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi.

HAVUZ KEYFİ KABUSA DÖNÜYORDU

İsmi açıklanmayan bir kadın, metrelerce yükseklikteki havuzda şişme yatağın üzerinde keyif yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Şişme yataktan kayarak havuzun kenarına sürüklenen kadın, düşmekten son anda kurtuldu. Ancak şişme yatak metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

"AZ DAHA ÖLECEKMİŞ"

Olayın kayıt altına alındığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten ucuz atlatmış," yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise, "Keyif yaparken az daha ölecekmiş," dedi.

Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

azalsın mundar olacaktı güzelim kari

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Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Ya gördünüz mü; kadının çıplaklığı asil konunun önüne geçen bir haber...

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