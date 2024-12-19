Havuz keyfi yaparken ölümle burun buruna geldi

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede viral oldu. Görüntüler, Singapur'daki bir binanın üzerinde yer alan havuzda yaşanan tehlikeli anları gözler önüne serdi.

HAVUZ KEYFİ KABUSA DÖNÜYORDU

İsmi açıklanmayan bir kadın, metrelerce yükseklikteki havuzda şişme yatağın üzerinde keyif yaparken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Şişme yataktan kayarak havuzun kenarına sürüklenen kadın, düşmekten son anda kurtuldu. Ancak şişme yatak metrelerce yükseklikten aşağı düştü.

"AZ DAHA ÖLECEKMİŞ"

Olayın kayıt altına alındığı görüntüler, sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten ucuz atlatmış," yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı ise, "Keyif yaparken az daha ölecekmiş," dedi.