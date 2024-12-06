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Havalimanındaki karanlık sır perdesi: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası

Havalimanındaki karanlık sır perdesi: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası
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Birleşmiş Milletler, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir havaalanı hangarında yaklaşık 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığını öne sürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybolmalar Komitesi'nin Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki bir havaalanında 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığını öne sürmesi ülkeyi karıştırdı.

Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası!

KİMLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İMKANSIZ

Ulusal basında çıkan habere göre, BM Zorla Kaybolmalar Komitesi Uzmanı Carmen Rosa Villa, yaptığı açıklamada, cesetlerin koruma altında tutulduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediği için ya da kimliklerinin belirlenmesinin imkansız olduğu için henüz defnedilmediğini aktardı. Villa, BM'nin havaalanındaki bilinmeyen cesetler nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, "Gerekli adli tıp çalışmalarını yürütecek eğitimli profesyoneller bulunmuyor. Bulunan kalıntıları ya da cesetleri muhafaza etmeye dair bir yer de yok." uyarısında bulundu.

Havalimanındaki karanlık sır: Kimliği belirsiz 20 bin ceset iddiası!

"VARLIĞINDAN HABERSİZİZ"

Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise havaalanındaki bir hangarda 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığına dair iddiaları reddetti ve söz konusu hangarın varlığından haberdar olmadıklarını açıkladı. Cesetlerin, Kolombiya'daki çatışmalarda hayatını kaybeden veya yıllardır kayıp olan kişilerle ilgili olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Yerel basına göre, Bogota'daki Kaybolan Kişilerin Genetik Profilleri Bankası'nda, bilgi eksikliği nedeniyle teslim edilmeyen ve depolarda tutulan 8 bin kimliği belirsiz ceset bulunduğu daha önce haberlerde yer almıştı.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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