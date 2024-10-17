Havaalanında korkunç kaza: Uçak, kalkış için hazırlık yaptığı sırada teknisyenin üstünden geçti

Rusya'nın Koltsovo Havalimanı'nda korkunç bir kaza yaşandı. Havaalanı teknisyeni Rail Khasanov, bir Ural Havayolları uçağını kalkışa hazırlarken, 78 tonluk Airbus A320 tipi yolcu uçağı tarafından ezildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, uçağın iniş takımlarının Khasanov'un bacaklarının üzerinden geçtiği görülüyor. Pilot, teknisyenin uçağın altından çıkmasını beklemeden hareket etmeye başladı.

Khasanov, kaza sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Bacağı kalçadan ampute edilmek zorunda kaldı. Kazadan sağ kurtulan teknisyen, yaşadığı korkunç anları şöyle anlattı: "Kocaman bir tekerlek bacağımın üzerinden geçti. İlk başta acı hissetmedim, ama sonra kemiklerimin patladığını hissettim. Yedi dakika boyunca uçağın altında yatarken bilincim açıktı."

Soruşturma sonucunda pilot sorumlu tutuldu ve Khasanov'a tazminat ödemesi istendi. Khasanov, pilotla 16.000 sterlin tazminat için anlaşma yaptı.

Şu anda protez bacak takılmayı bekleyen Khasanov, Ural Havayolları'ndaki işine geri dönmeyi planlıyor. Ancak artık uçakları kalkışa hazırlamayacak. "Şirket bana yeni bir pozisyon bulacağına söz verdi. Yeni şeyler öğrenmem gerektiğini biliyorum," diyor.

Bu olay, havalimanlarında güvenlik prosedürlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.