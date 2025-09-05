Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu Pakistan'ı Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pakistan Hava Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 3-4 Eylül 2025 tarihlerinde, Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu kapsamda; Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve İslamabad Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Daha sonra Nur Khan Hava Üssü ve Asghar Khan Hava Akademisinde bulunan Hava Savunma Akademisi ile Karakter Liderlik Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeli ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.

