Haberler ›› Dünya ›› Hatay'da Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenlendi

Hatay'da Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenlendi

Hatay'ın Payas ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cansuyu Yardımlaşma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kermesin açılışında konuşmalar yapıldı ve elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.