Hatay'da Filistin'e Destek İçin Kermes Düzenlendi
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Hatay'ın Payas ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cansuyu Yardımlaşma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle Filistin'e destek için kermes düzenlendi. Kermesin açılışında konuşmalar yapıldı ve elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.
Hatay'ın Payas ilçesinde Filistin'e destek için kermes düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Cansuyu Yardımlaşma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen kermes dualar eşliğinde açıldı.
Kermesin açılışında, İHH İnsani Yardım Vakfı Payas Temsilcisi Ali İncecik ve AGD Payas Temsilcisi Hüseyin Güllebağatur konuşma yaptı.
Kermesten elde edilecek gelirin Filistinlilere gönderileceği belirtildi.