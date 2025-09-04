Haseke'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye saati ile 05.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 19 kilometre, merkez üssü ise Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.48 kilometre uzaklıkta.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye saati ile 05.30'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedilirken, merkez üssünün Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.48 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya