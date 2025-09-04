Haseke'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

RICHTER ölçeğine göre, Suriye'nin Haseke kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye saati ile 05.30'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedilirken, merkez üssünün Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.48 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.