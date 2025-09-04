Haberler

Haseke'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye saati ile 05.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Depremin derinliği 19 kilometre, merkez üssü ise Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.48 kilometre uzaklıkta.

RICHTER ölçeğine göre, Suriye'nin Haseke kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Suriye'nin Haseke kentinde Türkiye saati ile 05.30'da, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 19 kilometre derinliğinde kaydedilirken, merkez üssünün Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.48 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
