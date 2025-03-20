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Harem-i Şerif'teki sert güvenlik önlemleri tepki topluyor

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Covid-19 sonrası Hac ve Umre ibadetlerini güvenli hale getirmek için alınan yeni tedbirler hoşnutsuzluk yarattı. Elektronik vize sistemi, dijital kimlikler ve gelişmiş sağlık hizmetleri gibi yenilikler olumlu karşılanırken, sıkı güvenlik önlemleri ve ibadet alanlarının kısıtlanması tepki çekiyor. İbadet özgürlüğünün kısıtlandığı ve manevi huzurun bozulduğu belirtiliyor. Hacı adayları, Harem-i Şerif yönetiminden daha duyarlı bir yaklaşım ve yeni düzenlemeler bekliyor.

Hac ve Umre ibadetine giden Müslümanlar yeni güvenlik tedbirlerinden şikayetçioldu. Görevlilerin ibadet alanlarını kısıtlanması ve hoşgörüsüz davranışları hacı adaylarının tepkisine neden oldu.

Harem-i Şerif yönetimi, Covid-19 sonrası Hac ve Umre ibadetlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla bir dizi yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Elektronik vize sistemi, dijital kimlikler ve gelişmiş sağlık hizmetleri, ibadetlerin lojistik açıdan kolaylaştırılmasını sağlasa da, sıkı güvenlik önlemleri sırasında hacılara uygulanan sert muamele kişileri olumsuz yönde etkiliyor.

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANIYOR

İbadet alanlarının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alınması, ibadet özgürlüğünü ve manevi huzuru kötü etkilediği yönünde eleştiriler her geçen gün artıyor. Tavaf dışında ibadete izin verilmemesi, ayrıca vakit namazları sonrası mescitlerin boşaltılması da şikayetler arasında.

DAHA DUYARLI BİR YAKLAŞIM TALEP EDİLİYOR

Harem-i Şerif yönetiminin bu uygulamaları gözden geçirmesi ve hacı adaylarının beklentilerine daha duyarlı bir yaklaşım sergilemesi için yetkililerden yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

Harem-i Şerif'teki sert güvenlik önlemleri tepki topluyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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