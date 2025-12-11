Hannover'de Camilere İsrail Ordusunu Simgeleyen "Idf" Yazıldı

(HANNOVER) - Hannover'de DİTİB Merkez Camisi ile İGMG Camisi'nin dış duvarlarına, kimliği belirsiz kişilerce İsrail Silahlı Kuvvetleri'ni simgeleyen "IDF" ve "Israel" yazıları sprey boya ile yazıldı. Olay kentte tepkiyle karşılandı.

Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu ve polis yetkilileri olayın araştırıldığını duyurdu.

DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği tarafından cami önünde olayı kınayan basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Taner Karahan, saldırıların toplumsal huzuru hedef aldığını belirterek camilerin daha etkin korunması gerektiğini vurguladı.

Karahan, "Bu saldırılar sadece Müslümanları değil, toplumun tamamını tehdit ediyor. İbadet özgürlüğüne yönelik her saldırı toplumsal barışı hedef alır" dedi.

Yetkililere yönelik talepler arasında olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, ibadethanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması, polis varlığının görünür hale getirilmesi ve dini kurumlar arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı.

Açıklama, "Bugün hedef cami ise yarın başka bir ibadethane olabilir. Tüm ibadet mekanlarının korunması ortak sorumluluğumuzdur" vurgusuyla sona erdi.