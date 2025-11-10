Haberler

Hannibal Kaddafi Kefaletle Serbest Bırakıldı

Lübnan'da 10 yıldır tutuklu bulunan Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, avukatlarının 893 bin dolar kefalet bedelini ödemesiyle serbest bırakıldı.

LÜBNAN'da 10 yıldır tutuklu bulunan, Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, kefaletle serbest bırakıldı.

Lübnan basını, Aralık 2015'ten bu yana tutuklu bulunan Libya'nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin, kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu. Hannibal Kaddafi'nin, avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından tahliye edildiği bildirildi.

