Hamile koyunları paramparça edilen çiftçinin, çit üzerine bıraktığı not yürekleri dağladı

Hayvancılık açısından İngiltere'nin önemli konumları arasında bulunan Cheshire bölgesinde son dönemde koyunlara yönelik saldırılar arttı. Aralarında hamile koyunların da bulunduğu koyunların köpekler tarafından parçalanması, çiftçilerin sabrını zorlamaya başladı.

SON ÇARE ÇİT ÜZERİNE NOT BIRAKTILAR

Bölgede çiftçilikle uğraşan bir vatandaş ise köpek saldırılarının önüne geçemeyince, çözümü köpek sahiplerine seslenmekte buldu. Yaşlı çiftçi, köpeklerin gezdirildiği nokta üzerindeki çite bir not astı.

"SİZLERDEN RİCA EDİYORUZ"

Çiftçinin hazırladığı notta, "Bu tarlada hamile koyunlar var. Bazı zamanlar köpekler saldırmıyor evet ama koyunları korkutup kaçırıyorlar. Köpekler sizin sorumluluğunuzda, onları tek başlarına bırakmazsanız sorun çözülebilir. Sizlerden bu konuyu dikkate almanızı istiyoruz, anlayışınız için teşekkürler. Artık çok çaresiziz" ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TAM NOT ALDI

Koyunları köpeklerin tehdidi altında olan çiftçinin notu, Facebook'ta da paylaşıldı. Söz konusu gönderi, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Facebook kullanıcıları, nezaketi nedeniyle çiftçiyi tebrik etti.

İşte o not: