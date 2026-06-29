Almanya'da anne ve bebek merkezinde altı kişiyi öldüren zanlı Türk kökenli

Alman polisi, Hamburg yakınlarındaki Stade kasabasında bulunan bir anne-çocuk merkezinde, bebeğinin velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayan erkek bir şüphelinin altı kişiyi vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Kurbanların (dört kadın ve iki erkek) tamamı söz konusu tesiste çalışan personeldi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı. Yetkililer, olay sırasında ofiste bulunan bebek ve annesinin ise zarar görmediğini belirtti.

Ateş açtığından şüphelenilen kişi de dahil olmak üzere üç kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer halka yönelik başka bir tehdit bulunmadığını ifade etti.

Polis yetkilisi Kathrin Schuol şüpheliyle ilgili "Kendisinin Almanya doğumlu, Hannover bölgesinde ikamet eden ve Türk kökenli, 45 yaşında bir erkek olduğunu teyit edebilirim" dedi.

Schuol zanlının tehdit dahil olmak üzere dahil olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu belirtirken, " Ancak, polis kayıt sistemimizde daha önce özellikle şiddet eğilimli bir kişi olarak değerlendirilmemiştir" ifadelerini kullandı.

Polise göre silah sesleri ilk olarak yerel saatle 12:10'da duyuldu. Polis daha sonra Dankerstrasse üzerindeki bir "gençlik tesisinde" "çok sayıda kurbanın hayatını kaybettiği bir cinayet olayı" yaşandığını doğruladı ve halktan bölgeden uzak durmasını istedi.

Polis, tesisin içinde vurulan kadınların ve bir erkeğin hayatını kaybettiğini, altıncı bir kişinin ise daha sonra hastanede aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kurbanların tamamı yetişkindi.

Alman televizyon kanalları, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak polisin, iki şüphelinin kaçmaya çalıştığı bir araca ateş açtığını bildirdi.

Bir görgü tanığı Focus Online'a verdiği demeçte, polisin araçtaki erkek ve kadına "olduğunuz yerde durun" diye bağırdığını ve ardından araca 10 ila 15 el ateş ettiğini söyledi.

Bild gazetesinin yayınladığı görüntülerde, polisin yakındaki bir köy yolunda kurduğu kontrol noktasında, lastiği patlamış bir Mercedes marka aracı durdurduğu görülüyor.

Görüntülerde, silahlı polis memurlarının araçtakilere dışarı çıkmalarını söylediği ve yere yüzüstü yatırılan şahısları gözaltına aldığı görülüyor.

AFP haber ajansı daha önce bir polis sözcüsünün ifadelerine dayanarak, soruşturmayı yürütenlerin olayın "bir kadın cinayeti olmadığını, siyasi bir arka plan veya benzeri bir nitelik taşımadığını, aksine bir aileyi ilgilendiren bir trajedi olduğunu" düşündüklerini aktarmıştı.

Alman yayın kuruluşları ZDF ve RTL, bir belediye sözcüsünün açıklamasına dayanarak, silahlı saldırı sırasında yakındaki bir kreş ve ilkokulda bulunan çocukların daha sonra aileleri tarafından teslim alındığını bildirdi.

Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan bu şehir, Hamburg'un yaklaşık 30 kilometre batısında yer alıyor ve yaklaşık 50 bin kişilik bir nüfusa sahip.