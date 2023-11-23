Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmada pürüz çıktı! Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak

Hamas ve İsrail'in uzlaşmaya vardığı 4 günlük geçici ateşkes ve karşılıklı rehine takasını içeren anlaşmada pürüz çıktı. Rehine takasının bugün saat 10.00'da başlaması planlanıyordu ancak İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.

İsrail ve Hamas arasında rehine takası anlaşmasında pürüz çıktı. Anlaşmaya göre Hamas'ın elindeki en az 50 rehine salıverilecek, buna karşılık İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli serbest bırakılacaktı. 4 günlük süre zarfında gerçekleşecek bu rehine takası boyunca ateşkes ilan edilecekti. Bugün saat 10.00'da başlaması planlanan ateşkes anlaşması konusunda İsrail Başbakanlığından yeni bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlığı, "Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak" dedi.

HAMAS VE İSRAİL REHİNE TAKASINDA ANLAŞTI

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, 47 gündür Gazze'ye insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bir süredir pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı geçici ateşkes ve rehine takası konusunda İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varıldı.

İKİ TARAF DA BU SABAHI İŞARET ETMİŞTİ

İsrail ile Hamas 4 günlük geçici ateşkes ve esir takası üzerinde anlaşmaya vardı. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ordu radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden ilk rehinelerin 23 Kasım sabahı serbest bırakılmasının beklendiğini ifade etti. Bakan Cohen, ilk etapta kaç kişinin serbest bırakılacağına dair detay vermedi.

Hamas Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Ebu Merzuk ise Katar merkezli El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin 23 Kasım'da saat 10.00'da başlayacağını söyledi.

"CUMA GÜNÜNDEN ÖNCE SERBEST BIRAKILMAYACAK"

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise rehinelerin cuma gününden önce serbest bırakılmayacağı belirtildi. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi de Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında uygulamaya girmesi beklenen esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu

50 REHİNE SERBEST BIRAKILACAK

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, kabinenin dün akşam yapılan oylamada Gazze'deki esirlerin tümünün serbest kalması hedefinin ilk aşamasını onayladığı duyuruldu. Açıklamada, "Buna göre kadın ve çocuklardan oluşan en az 50 rehinenin 4 gün boyunca serbest bırakılması ve bu süre zarfında çatışmalara ara verilmesi öngörülüyor. Her 10 rehinenin serbest bırakılması, çatışmalara ek 1 gün ara daha verilmesini sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

"İNSANİ YARDIM TAŞIYAN YÜZLERCE TIR GAZZE'YE GİRECEK"

Hamas'tan yapılan açıklamada ise anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde bulunan 150 Filistinli kadın ve çocuk karşılığında 50 İsrailli rehinenin serbest bırakılacağı ifade edildi. Anlaşmayla ayrıca yakıt, insani ve tıbbi yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne girmesine izin verileceği belirtildi. İsrail'in ateşkes süresince Gazze Şeridi'nde kimseye saldırmayacağını veya kimseyi alıkoymayacağını taahhüt ettiği vurgulandı.

İSRAİL 300 REHİNEYE AİT İSİM LİSTESİ YAYINLADI

İsrail hükümeti anlaşmanın duyurulmasından saatler sonra İsrail hapishanelerinde tutulan 300 Filistinli mahkum ve tutuklunun isimlerinin yer aldığı bir liste yayınladı. Listede en az 33 kadın ve 123 çocuğun yer aldığı belirtiliyor. Tutukluların en küçüğü 14, en yaşlısı ise 59 yaşında bir kadın olurken, listedekilerin çoğu yargılanmayı bekliyor. Öte yandan İsrail, Hamas'ın elinde en az 237 rehinenin bulunduğunu belirtiyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 14 BİNİ GEÇTİ

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.