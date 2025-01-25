Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası Gerçekleşiyor

Hamas ve İsrail arasındaki ikinci esir takası bugün yapılıyor. Hamas'ın 7 Ekim'de rehin aldığı dört İsrail askerini; İsrail'in de karşılığında 200 Filistinli mahpusu serbest bırakması bekleniyor.

Rehinelerin getirilmesini bekleyen kalabalıklar ve Hamas savaşçıları Gazze'de toplandı.

İsrail'in serbest bırakacağı isimler içinse İsrail polisi ve Kızılhaç araçları, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer hapishanesinin dışında hazırlık yapıyor.

Hamas'ın bırakacağı rehinelerin tamamı İsrail askeri.

Filistinli tutuklular derneği tarafından açıklanan 200 kişiden 121'i İsrail hapishanelerinde müebbet hapis cezasına çarptırılmış isimler.

Bu kişilerden 70'inin Mısır üzerinden komşu ülkelere sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Kalanlardan 16 kişi daha Gazze'ye sınır dışı edilecek ve geri kalanının işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki evlerine dönmelerine izin verilecek.

Ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail, Hamas'ın rehin aldığı ve serbest bıraktığı her asker için 50 Filistinli tutukluyu ve her sivil rehine için 30 tutukluyu serbest bırakmayı kabul etmişti.