Hamas'tan İsrail'e çağrı: Filistinli mahkumların serbest kalması halinde elimizdeki esirleri bırakırız

İsrail'le 7 Ekim'den bu yana çatışan Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e esir takası çağrısı yaptı. El Kassam Tugayları, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest kalması halinde ellerindeki esirleri bırakacaklarını söyledi.

Hamas'ın silahlı kolu el-Kassam Tugayları, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinlilerin serbest kalmaları koşuluyla ellerindeki tüm rehineleri bırakacaklarını söyledi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. İsrail topraklarının içine giren Hamas, çok sayıda kişiyi esir oldu. Operasyonun ardından hava saldırısı başlatan İsrail, Gazze'yi bombalarla vurdu. İsrail'in saldırılarında çok sayıda masum sivil yaşamını yitirmeye devam ederken, çatışmalarda 22. güne girildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E REHİNE TAKASI ÖNERİSİ

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yanı sıra iki tarafın da elinde tuttuğu esirlerin geleceği de merak konusu oldu. Bazı rehineleri serbest bırakan Hamas'tan İsrail'e yeni bir teklif geldi.

"FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR SERBEST KALIRSA ESİRLERİ BIRAKIRIZ"

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi. Ebu Ubeyde, Kassam Tugayları'nın, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında İsrailli esirler meselesini sona erdirmeye hazır olduğunu ifade etti.

HAMAS'IN ELİNDE YAKLAŞIK 250 ESİR VAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esirin ellerinde olduğunu bildirmişti. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 26 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ellerindeki 50 İsrailli esirin öldüğünü duyurmuştu.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.