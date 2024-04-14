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Hamas'tan İran'ın İsrail'e yönelik saldırısına ilk yorum: Askeri operasyon doğal bir haktır

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Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i dün gece saatlerinde 300'e yakın füze ve İHA ile vururken dünyayı tedirgin eden gelişmeyle ilgili bir açıklama da Hamas'tan geldi.

"ASKERİ OPERASYON DOĞAL BİR HAKTIR"

Filistinli grup Telegram'daki bir gönderide, "İran'ın Siyonist varlığa karşı gerçekleştirdiği askeri operasyon doğal bir haktır ve Şam'daki konsolosluğun hedef alınması suçuna verilen bir yanıttır" dedi.

"SİYONİST SALDIRILAR KARŞISINDA..."

Hamas, İsrail'e atıfta bulunarak, bölgedeki ülke ve halkların "Siyonist saldırılar karşısında" kendilerini savunmanın "doğal haklarını" onayladığını söyledi.

Grup, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılara atıfta bulunarak, "Arap ve İslam milletimizi, dünyanın özgür halklarını ve bölgedeki direniş güçlerini Mescid-i Aksa seline desteklerini sürdürmeye çağırıyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Filistin İsrail Hamas Gazze İran Politika Dünya Güncel Haberler

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