Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZIN BÜYÜK FEDAKARLIKLARI VE AKAN KANI BOŞUNA OLMAYACAK"

Ebu Ubeyde, "Geçici işgalin tabutuna son çiviyi çakan tarihi Aksa Tufanı Harekatı'nın üzerinden 471 gün geçti. Halkımızın büyük fedakarlıkları ve akan kanı boşuna olmayacak. Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi.

"İSRAİL'İN İHLALİ SÜRECİ TEHLİKEYE ATAR

Ebu Ubeyde, anlaşmaya uyduklarını ifade ederek, "Kardeş güçlerle 15 ay İsrail'e karşı savaştık. Büyük bir direniş gösterdik. Ateşkes anlaşmasına uyuyoruz. İsrail de uymalı, İsrail'in ihlali süreci tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.