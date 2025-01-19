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Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, "Halkımız 471 gün boyunca özgürlüğü ve kutsalları için benzeri görülmemiş fedakarlıklar gösterdi. Tüm dünya direnişçilerin destansı mücadelesine şahit oldu" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"HALKIMIZIN BÜYÜK FEDAKARLIKLARI VE AKAN KANI BOŞUNA OLMAYACAK"

Ebu Ubeyde, "Geçici işgalin tabutuna son çiviyi çakan tarihi Aksa Tufanı Harekatı'nın üzerinden 471 gün geçti. Halkımızın büyük fedakarlıkları ve akan kanı boşuna olmayacak. Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi.

"İSRAİL'İN İHLALİ SÜRECİ TEHLİKEYE ATAR

Ebu Ubeyde, anlaşmaya uyduklarını ifade ederek, "Kardeş güçlerle 15 ay İsrail'e karşı savaştık. Büyük bir direniş gösterdik. Ateşkes anlaşmasına uyuyoruz. İsrail de uymalı, İsrail'in ihlali süreci tehlikeye atar." ifadelerine yer verdi.

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıFuat E:

Allah yardımcınız olsun.

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

Allah yar ve yardımcınız olsun Filistin halkı gerçekten imkansız olanı basardı zafer İslam'ın olacak inşallah

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

vefa savas ozturk jokerallame vs. gibi o.e nın yaptıgı yorumların begenmeme butonuna basmayın arkadaşlar yorumlari ustlerde gorununce bunlar kendini insan saniyor

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Haber YorumlarıAliya:

büyük başarı gerçekten. Allah zafer nasip etsin. inşaallah bı gün mescidi Aksa yıda alacağız

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

İsrail vurdukça Nurullah inliyor hahah

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Haber YorumlarıMurat Turna:

Bütün Gazze yerle bir olmuş. Binlerce kişinin annesi babası kardeşi karısı kocası çocuğu öldürülmüş. Şimdi ateşkes yapılıyor. Bu iki halk barış yapabilir mi? Gazze’ye huzur gelebilir mi. Asla. Gazze’de hiçbir zaman barış olmayacak. Filistinliler biraz güçlensin tekrar saldıracak. Israilliler bir bahane bulup tekrar bombalayacak. Bu topraklara asla barış gelmez. Gelemez.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

İsrail’i destekliyorum

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Haber YorumlarıBidüşün:

İsrail durmayacak, ülke olarak iktidarı muhalefeti israile karşı birleşmeliyiz, bir olmalıyız, bir sonraki hedefleri Güneydoğumuz olacak, bunu kendileri açık açık dillendiriyorlar, şimdi birlik olma zamanı.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hadi len orda showcu o eler

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Haber YorumlarıVEFA:

İsrail 2 ileri 1 geri stratejisiyle HAMASI şimdilik budanmış ağaca çeviriyor. En sonunda da kökleri sökecek!..

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