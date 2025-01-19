Hamas bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim etti
İsrail saat 09.30 itibarıyla başlaması gereken ateşkesi Hamas'ın esir listesini teslim etmediği iddiasıyla ertelemişti. Hamas'tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail'e gönderildiğini açıklarken bu kişilerin Romy Gonen, Emily Damari ve Doron Shtenber Khir olduğu ifade edildi.
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bugün TSİ 09.30'da yürürlüğe girmesi beklenen ancak Hamas'ın esir listesini teslim etmemesi nedeniyle ertelenen anlaşmada pürüzler ortadan kalktı.
LİSTE İSRAİL'E GÖNDERİLDİ
Hamas'tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail'e gönderildiğini açıkladı. İsrail medyası da bugün serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin İsrail'e ulaştığını bildirdi.
HAMAS SÖZCÜSÜ İSİMLERİ AÇIKLADI
Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde bugün serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin Romy Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Shtenber Khir (31) olduğunu açıkladı.
İSRAİL GAZZE'YE SALDIRDI
Hamas'a bağlı Gazze Sivil Savunma Kurumu, ateşkesin yürürlüğe girmemesini fırsat bilen İsrail'in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinlinin öldüğünü, 25 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.