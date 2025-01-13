Hamas, rehine takası ve ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini doğruladı

Örgüt yaptığı açıklamada, "Halkımıza ve hapishanelerdeki kahraman esirlerimize sözümüzü yeniliyoruz, özgürlüklerinin yakın olduğunu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Doha'da gece boyunca süren görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandığı haberlerinin ardından geldi. Katarlı bir yetkili, İsrail ve Hamas'a teklifin "son" halinin sunulduğunu söyledi, ancak İsrailli bir yetkili bu iddiayı daha sonra yalanladı.

Olası anlaşma kapsamında, Gazze'de tutulan rehinelerin serbest bırakılması karşılığında, aralarında terör mahkumlarının da bulunduğu yüzlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılması bekleniyor.

7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan 251 rehinden 94'ünün hala Gazze'de olduğu düşünülüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin teyit ettiğine göre, bunların en az 34'ü hayatını kaybetti.

Hamas, Kasım ayı sonunda bir haftalık ateşkes sırasında 105 sivil rehineyi, daha önce de 4 rehineyi serbest bırakmıştı. İsrail askerleri 8 rehineyi sağ olarak kurtardı. Ayrıca 40 rehinenin cansız bedenine ulaşıldı; bunların üçü kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından yanlışlıkla öldürüldü.

Hamas ayrıca, 2014 ve 2015'te Gazze'ye giren iki İsrail vatandaşını ve 2014'te öldürülen iki İsrail askerinin naaşını da elinde tutuyor.