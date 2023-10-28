Hamas lideri Ali Baraka: Düşman birçok cephede pusuya düştü, ağır kayıpları var

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti keserek bölgede tam karartma uygularken Hamas Lideri Ali Baraka'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail'in dün geceki saldırıda ağır kayıplar verdiğini belirten Baraka, "Düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü" ifadelerini kullandı.

İnternet ve cep telefonu hizmetlerinin kesildiği kuşatma altındaki Gazze'ye en yoğun bombardıman 21'inci günde gerçekleşti. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, kara kuvvetlerinin Gazze'deki operasyonlarını genişlettiğini, bombardımanın dün gece arttığını açıkladı. Peki Hamas cephesinde durum ne?

"DÜŞMAN SAFLARINDA AĞIR KAYIPLAR YAŞANDI"

İsrail'in dün geceki kara saldırılarıyla ilgili bir açıklama yapan Hamas Lideri Ali Baraka, "İşgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne üç cepheden başlattığı kara saldırısının başarısızlıkla sonuçlandı. Düşman saflarında asker ve teçhizat açısından ağır kayıplar yaşanmaktadır. Düşman, Filistin direnişinin birçok cephede hazırladığı pusuya düştü. Saldırıyı püskürtmek için Kornet füzeleri ve Yasin füzeleri kullanıldı, düşmanın yeniden denemesini bekliyoruz. İşgalci İsrail, yaralıları ve ölüleri savaş alanından tahliye etmek için helikopterleri kullandı" dedi.

2 MİLYON KİŞİYLE İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Çatışmaların başladığı tarihten bu yana ilk kez Gazze'yi böylesi yoğun bir bombardımana tutan İsrail ordusunun saldırıları sonrası Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetleri sona erdi. Bölgedeki 2 milyon kişiyle tüm iletişim kopmuş durumda.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''İsrail'i desteklemeye ve ihtiyaç duyduğu mühimmatı sağlamaya devam edeceğiz. ABD, İsrail'e kırmızı çizgiler çizmiyor'' denilirken, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara operasyonunu genişleteceğini açıklamasından önce İsrail'in ABD'yi bilgilendirip bilgilendirmediğinden bahsedilmedi.

İSRAİL'E 'CERRAHİ' OPERASYON ÇAĞRISI

Washington Post'un beş ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi İsrail'e Gazze Şeridi'nde büyük bir kara saldırısı planını yeniden değerlendirme ve Hamas'a yönelik hedefli baskınlar düzenleyerek, uçakları ve özel operasyon güçlerini kullanarak daha "cerrahi" bir operasyonu tercih etme çağrısı yapıyor. ABD'li yetkililer, kara harekâtının Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeleri rayından çıkarabileceğinden de endişe ediyor.

İRAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Millet Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu New York'ta ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na konuştu. İran'ın bölgede savaş istemediğini ve bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalıştığını kaydeden Abdullahiyan, "Bölgede durum son derece karışık ve tehlikeli. İsrail rejiminin saldırıları nedeniyle 7 binin üzerinde sivil Filistinlinin hayatını kaybetmiş olması bölge için ağır bir tablo. Biz tüm tarafları itidalli olmaya ve ateşkes yapmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.