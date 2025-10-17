Hamas, İsrailli Esirlerin Cesetlerinin Teslimatı İçin Ekipman Eksikliğini Gerekçe Gösterdi

Hamas, İsrailli esirlerin cesetlerinin tesliminin, İsrail'in bölgeye ekipman girişine izin vermemesi nedeniyle geciktiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarının ve Refah geçişinin açılışını geciktirme ile insani yardımların girişini azaltma tehdidinin, İsrail hükümetinin Gazze'deki halkı cezalandırma ve siyasi kazanç elde etmek için insani yardımı manipüle etme şeklindeki faşist yaklaşımını yansıttığı belirtildi. Açıklamada, "İsrailli esirlerin cesetlerinin iadesi biraz zaman alabilir, çünkü bu cesetlerin bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellere gömüldü, bir kısmı ise bombalanarak yıkılan binaların enkazı altında kaldı" ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın ulaşabildiği cesetleri derhal teslim ettiği, geri kalan cesetlerin çıkarılması için ise ekipman ve cihazlara ihtiyaç olduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak işgal güçlerinin bunları ülkeye sokmayı reddetmesi nedeniyle bu ekipman ve cihazlar şu anda mevcut değildir. Bu nedenle, cesetlerin teslimatındaki herhangi bir gecikme, gerekli kaynakların sağlanmasını engelleyen ve önleyen Netanyahu hükümetinin tam sorumluluğundadır. Hamas, anlaşmaya bağlılığını ve onu uygulamaya koyma konusundaki kararlılığını, ayrıca kalan tüm cesetleri teslim etme konusundaki kararlılığını teyit ederken, Netanyahu ise oyalamaya devam ediyor, yükümlülüklerini yerine getirmiyor ve hatta kalan cesetlere ulaşma konusundaki insani çabalarımızı engelliyor" denildi.