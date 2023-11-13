Hamas, İsrail tanklarına roket saldırıları düzenledi
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Saldırılarda çok sayıda zırhlı araç imha edildi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde kara harekatına devam eden İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze şehrinde kara operasyonu yürüten İsrail birliklerine ait tanklara düzenlediği roket saldırılarına ait yeni görüntüler yayınladı. Düzenlenen saldırılarda çok sayıda zırhlı aracın imha edildiği açıklandı. - GAZZE