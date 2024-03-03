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Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar

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Hamas heyeti İsrail ile ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye ulaştı. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'in görüşmelerde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması gibi taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ila 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı aralıksız sürerken, ABD'nin bastırmasıyla yeni bir ateşkes süreci başlıyor. ABD'de yetkililer daha önce İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiğini ve Hamas'tan yanıt beklendiğini öne sürmüştü. Resmi kaynaklara göre, Hamas heyeti ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

KAHİRE'DE ATEŞKES DETAYLARINI GÖRÜŞECEKLER

Heyete Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil Al-Hayya'nın liderlik ettiği bildirildi. İsrail ve Hamas heyetlerinin, Kahire'de ateşkes detaylarını görüşecekleri, tarafların ayrı odalarda birbirlerini görmeden çalışacakları belirtildi.

Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar

"HAMAS VE İSRAİL 6 HAFTALIK ATEŞKESE YAKIN"

ABD'de Biden hükümetinden yetkililer, Hamas ve İsrail'in 6 haftalık ateşkese yakın olduğunu iddia etti. İsrail'in anlaşmayı prensipte kabul ettiği, Hamas'tan yanıt beklendiği öne sürüldü.

Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar

"TALEPLERİMİZİ KABUL EDERLERSE 24 İLA 48 SAAT İÇİNDE BAŞLAYABİLİR"

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in devam eden görüşmelerde Filistinli grubun taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de ateşkesin "24 ila 48 saat içinde" sağlanabileceğini söyledi.

Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar

HAMAS TALEPLERİNİN KABUL EDİLMESİNİ BEKLİYOR

Şartlı olarak konuşan yetkili, "İsrail, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye geri gönderilmesi ve insani yardımın arttırılması da dahil olmak üzere Hamas'ın taleplerini kabul ederse, bu önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde bir ateşkes anlaşmasının önünü açacaktır" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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