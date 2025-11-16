Haberler

Hamas, İsrail'in Alıkoyduğu 1468 Filistinlinin İsim Listesini Aldı
Güncelleme:
Hamas, İsrail'in alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerini içeren listeyi teslim aldığını açıkladı. Liste, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde elde edildi. Hamas, 11 ismin doğrulanamadığını ve bu isimlerin araştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

HAMAS, İsrail'in alıkoyduğu 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listeyi teslim aldığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, 'Gazze'de alıkonulan 1468 Filistinlinin isimlerinin bulunduğu listenin teslim alındığı' belirtildi. Listenin, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması ile bilgi alışverişi çerçevesinde ara bulucular vasıtasıyla bir aydan uzun süredir devam eden temaslar sonucunda alındığı kaydedildi. Açıklamada, ilgili kurumlarla birlikte listenin incelendiği, isimlerin denetlenerek tespit edildiği aktarıldı. 11 isim dışında tüm isimlerin teyit edildiği ve teyit edilemeyen 11 isim hakkında ise araştırma ile incelemelerin devam ettiği vurgulandı. Hamas, hapishanelerde tutulan tüm tutukluların hayatının ve isim listesindeki herhangi bir hile veya aksaklığın sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu ifade etti.

Gecikmenin nedeninin, İsrail'in oyalanmasından ve bazı isimlerle oynayarak hile yapmasından kaynaklandığını duyuran Hamas, İsrail'in hala hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde bazı Filistinli esirleri zorla kaybettiği ve şu ana kadar bunlar hakkında açıklama yapmayı reddettiğini de bildirdi. Açıklamada, bu kişilerin akıbetinin ortaya çıkması için Hamas'ın çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
