Hamas, İsrail askerlerini tuzağa düşürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir tünelin girişine bubi tuzağı kurduğu ve bir grup İsrail askerini oraya çekip tüneli havaya uçurduğu anlara ait olduğunu belirttiği bir video paylaştı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yayınlanan videoda, Beyt Hanun'daki En-Nasr Camisi yakınında yer alan tünellerden birinin girişine bubi tuzağı kurularak İsrail Mühendislik Birlikleri'nden bir kuvvetin buraya çekildiği ifade ediliyor.

Videoda, askerlerden birinin kameraya dokunmasıyla birlikte tuzağın patlatıldığı aktarılıyor.

Kassam Tugayları, görüntülerin 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyona ait olduğunu, İsrail'in söz konusu operasyonda biri subay olmak üzere 5 askerinin öldürüldüğünü itiraf ettiğini aktardı.

İsrail tarafından ise söz konusu görüntülere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.