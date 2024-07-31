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Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

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Hamas, İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Haniye'nin ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Orta Doğu'da gerilimi iyiden iyiye tırmandıracak gelişmeye ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi.

"SUİKAST İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayan Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtip "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Tahran Dünya Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

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Yorumlar (5)

VEFA:

Bunlar yüzlerine neden çaput sarıyorlar!..

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Alkurt:

Vefa, benim aklımda hep aynı soru, İnanan insan Allah tan başka kimseden korkmaz.

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VEFA:

@Alkurt. Çok haklısın, hem de böyle çaput sarınca zaten başta yanlış işler yapıyoruz, kimliğimizin bilinmesinden çekiniyoruz mesajı vermiş oluyorlar sanki!..

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suleyman altıntaş:

Bu olayların bu noktalara geleceği başından belliydi. Arap devletleri size ne zaman destek olmuş ki ne zaman sizi kollamış ki şimdi kollasın. İsraile hiç saldırmamanız lazımdı. İsrail bir gün bu projeyi işleyecekti eve ama en azından israil'in saldırıları gecikmiş olur sizde bu süre zarfında güçlenmeye yönelik çalışmalar yapardınız belki bir şansınız olurdu.

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Alkurt:

Yuce Allah Masum insanları korusun inşallah.

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