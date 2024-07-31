Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

HAMAS'TAN İLK AÇIKLAMA

Haniye'nin ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Orta Doğu'da gerilimi iyiden iyiye tırmandıracak gelişmeye ilişkin Hamas'tan da açıklama geldi.

"SUİKAST İSRAİL TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini doğrulayan Hamas, suikastın İsrail tarafından gerçekleştirildiğini belirtip "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü. Hamas liderinin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı.