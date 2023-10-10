Haberler

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı Aşkelon'dan dumanlar yükseliyor

 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, İsrail'in Aşkelon kentine saat 17.00'de başlattığı roketli saldırıda, kentte bir nokta vuruldu. Yerleşim birimlerinin olduğu bir alandan yükselen dumanlar, bölgede yaşayan İsraillilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Aşkelon kentine düzenlediği roketli saldırıda bir noktayı vurdu. Yerleşim birimlerinin olduğu alandan dumanlar yükseliyor.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'nin yanı başındaki Aşkelon kentine saat 17.00'de saldıracağını duyurmuştu. Açıklama sonrası Gazze Şeridi'nden Aşkelon kentine çok sayıda roket fırlatıldı.

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı Aşkelon'dan dumanlar yükseldi

Fırlatılan roketler, İsrail Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi tarafından engellenirken, bazı roketlerin ise kent merkezine düştüğü iddia edildi.

Hamas'ın füze saldırısı başlattığı Aşkelon'dan dumanlar yükseldi

Bölgede yaşayan İsraillilerden gelen görüntülerde, Hamas'ın fırlattığı bir füzenin, yerleşim yerine düştüğü kaydedildi. Görüntülerde, bölgede yangın çıktığı ve siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İsrail Hamas Dünya Güncel Haberler

title