Hamas: Ateşkeste tüm engeller ortadan kalktı

Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin ateşkes anlaşmasıyla yatışması beklenirken, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama süreci sekteye uğrattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden bugün yapılan açıklamada ateşkes anlaşmasının saat 11.00'de güvenlik kabinesinde oylamaya sunulacağı aktarıldı, ancak beklenen haber gelmedi.

İLK REHİNELERİN PAZAR GÜNÜ SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR

İsrail'den yapılan son açıklamada ise güvenlik kabinesi ve hükümetin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından rehinelerin serbest bırakılması sürecinin planlanan çerçeveye göre uygulanacağı ve ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılmasının beklendiği belirtildi.

HAMAS: ENGELLER ORTADAN KALKTI

Hamas'tan süreçle ilgili kritik açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi. Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.