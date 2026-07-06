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İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze törenleri düzenleniyor

İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze törenleri düzenleniyor Haber Videosunu İzle
İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için cenaze törenleri düzenleniyor
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ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için Tahran'da veda töreni düzenlendi. Naaşı yarın Kum kentinde yapılacak cenaze töreninin ardından Irak ve Meşhed'e götürülecek.

ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için yarın Kum kentinde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney için başkent Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene ülkenin farklı şehirlerinden de katılım sağlandığı bildirildi. Hamaney'in naaşı, Tahran'daki son törenin ardından Kum kentine götürülecek ve yarın Kum'da da cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze, daha sonra Irak'a götürülecek, Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek. Hamaney'in naaşı, Irak'taki törenin ardından İran'ın Meşhed kentine götürülecek ve son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada düzenlenecek. Daha sonra Hamaney'in naaşı, İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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