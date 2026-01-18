Hamaney: İran'daki can kayıplarından Trump sorumlu

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zarar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da halka hitap etti. Hamaney konuşmasında, Washington yönetiminin politikasının her zaman 'İran'ı kontrol altına almak' olduğunu belirterek, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zarar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran'ı savaşa sürüklemek istemediklerini kaydederek, "ABD ile İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.