Haberler

Hamaney: İran'daki can kayıplarından Trump sorumlu

Hamaney: İran'daki can kayıplarından Trump sorumlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı'nı İran halkına yönelik saldırılar ve can kayıpları nedeniyle suçladı.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zarar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da halka hitap etti. Hamaney konuşmasında, Washington yönetiminin politikasının her zaman 'İran'ı kontrol altına almak' olduğunu belirterek, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. ABD'nin amacı İran'ı yutmaktı. Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zarar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamaney, İran'ı savaşa sürüklemek istemediklerini kaydederek, "ABD ile İsrail'in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
Uzman çavuş, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Kahreden olay! Uzman çavuş, başından vurulmuş halde bulundu
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat