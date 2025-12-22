Halep'teki saldırılarda en az iki kişi öldü: Hükümet güçleri ve SDG birbirini suçladı

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde meydana gelen saldırılarda en az iki sivilin öldüğü, yaralıların da olduğu bildiriliyor. Hükümet güçleri ve Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) saldırılardan birbirini sorumlu tutuyor.

Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG'nin 22 Aralık'ta kentteki yerleşim bölgelerine düzenlediği bombardımanlarda iki kişinin öldüğünü, birkaç kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında iki çocuk ve iki sivil savunma çalışanı da bulunuyor.

Suriye İçişleri Bakanlığı, SDG'nin Halep'te Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki ortak kontrol noktalarında hükümet personeline saldırdığını belirtti.

Yetkililer daha önce hükümet güçlerinden iki kişi, üç sivil savunma personeli ve birkaç sivilin yaralandığını duyurmuştu.

SDG ise saldırıyı "geçici hükümete bağlı grupların" gerçekleştirdiğini söyledi.

SDG, Şeyh Maksut ve Eşrefiye'ye "havan topu ve ağır silahlar" kullanılarak düzenlenen ve "devam eden saldırı"da Kürt liderliğindeki iki güvenlik personeli ve beş sivilin yaralandığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı, SDG'nin açıklamalarını yalanladı; ordunun Kürt güçlerinin ateşine karşılık verdiğini savundu.

Ekim ayında da gerginliğin tırmandığı bölgelerde ölümlerle sonuçlanan çatışmalar olmuş, ardından Şam ile SDG arasında kapsamlı bir ateşkes ilan edilmişti.

Suriye'nin kuzey ve doğusunun önemli bir bölümü, Kürtlerin liderliğindeki SDG'nin denetiminde.

Bu bölgedeki yönetim ise SDG çizgisindeki, fiili olarak ilan edilen Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin kontrolünde yer alıyor.

Türkiye, SDG'yi ve Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) "terör örgütü" olarak tanımlıyor, silah bırakmasını ve Suriye ordusuna entegre olmasını istiyor.

Şam'daki geçici yönetim ile SDG arasında 10 Mart'ta, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunu da içeren sekiz maddelik bir anlaşma imzalandı.

Ancak mutabakatın uygulanması aşamasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Yıl sonu için belirlenen nihai anlaşma tarihi yaklaşırken taraflar arasında görüşme ve öneri trafiği ve hızlandı.

Şeybani: 'SDG Şam'ın önerisine yanıt verdi, inceleniyor'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık'ta Şam ziyaretinde Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında, SDG'nin Şam yönetimi ile entegrasyon görüşmelerinde "çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz" dedi.

Bakan Fidan, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel" ifadesini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de entegrasyon konusunda SDG'den "herhangi bir girişim veya ciddi irade" görmediklerini, ancak yakın zamanda Şam'ın süreci ilerletmek için başka bir yol önerdiğini söyledi.

Şeybani, "Bu öneri Savunma Bakanlığımız tarafından hazırlandı. Karşı tarafın cevabı dün tarafımıza ulaştı ve bu yanıt şu anda inceleniyor" dedi.