Hakan Fidan Meclis'e gidiyor! Dünyanın kilitlendiği konu hakkında vekilleri bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın gündemine oturan İsrail-Hamas çatışması hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Yarın Meclis'e gidecek olan Fidan, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri aktaracak.

İsrail- Filistin çatışması yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurul'unda vekilleri bilgilendirecek.

PARTİ TEMSİLCİLERİ KONUŞACAK

Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kayıplarının engellenmesi ve tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye tarafından gösterilen çabaların görüşülmesi için verilen ortak önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Genel görüşme, 12 Ekim Perşembe günü yapılacak. Siyasi parti temsilcileri gelişmelere ilişkin Genel Kurul'da konuşacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hükümet adına Genel Kurul'u bilgilendirecek.

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