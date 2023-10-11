Hakan Fidan Meclis'e gidiyor! Dünyanın kilitlendiği konu hakkında vekilleri bilgilendirecek
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyanın gündemine oturan İsrail-Hamas çatışması hakkında milletvekillerini bilgilendirecek. Yarın Meclis'e gidecek olan Fidan, Filistin'de yaşanan son gelişmeleri aktaracak.
İsrail- Filistin çatışması yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurul'unda vekilleri bilgilendirecek.
PARTİ TEMSİLCİLERİ KONUŞACAK
Meclis Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kayıplarının engellenmesi ve tansiyonun düşürülmesi amacıyla Türkiye tarafından gösterilen çabaların görüşülmesi için verilen ortak önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Genel görüşme, 12 Ekim Perşembe günü yapılacak. Siyasi parti temsilcileri gelişmelere ilişkin Genel Kurul'da konuşacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hükümet adına Genel Kurul'u bilgilendirecek.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.