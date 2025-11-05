Haberler

Hakan Fidan, Finlandiya'da Fin Parlamentosu Başkanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Finlandiya'da Fin Parlamentosu Başkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında Helsinki'de Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi ve parlamentolar arası dostluk toplantısına katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fin Parlamentosu Başkanı Jussi Halla-aho ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Fin Parlamentosu (Eduskunta) Başkanı Jussi Halla-aho ile görüştü.

Bakan Fidan, ayrıca Finlandiya–Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun girişimiyle düzenlenen toplantıya da katılarak bir konuşma yaptı.

