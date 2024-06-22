Hac yolculuğunda yaklaşık 1000 hacı, aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti

Bu yılki Hac yolculuğunda resmi ölü sayısı 500'e ulaştı yetkililer bu sayının artabileceğini açıkladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 600'e yakın Mısırlı hacı yolda yaşamını yitirdi.

Yetkililere göre, en az 14 Malezyalı, 165 Endonezyalı, 75 Ürdünlü, 35 Pakistanlı, 49 Tunuslu, 11 İranlı ve 98 Hintli hayatını kaybetti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Ürdünlünün hastanede olduğunu ve 14 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Hac sırasında birçok ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı ancak sayı vermedi. İran Kızılayı, onlarca İranlının sıcak çarpması ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

CNN'in verilerine göre, bu yılki Hac için resmi ölü sayısı en az 480. Suudi Arabistan ve Mısır henüz resmi rakamları açıklamadığı için ölü sayısının artması bekleniyor. Ayrıca, kayıt dışı hacılar arasında da ölümler olabileceği endişesi var.

Hacılar, bu yıl 49 dereceye kadar çıkan tehlikeli sıcaklıklarda yolculuk yaptılar. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, ölenlerin ailelerine destek sağlamak ve cenazelerin geri getirilmesini hızlandırmak için bir kriz birimi oluşturdu.

Mısır hükümeti, resmi ölü sayısını 28 olarak açıkladı. Ancak, Reuters ve diğer kaynaklar 500 ila 600 Mısırlının öldüğünü bildiriyor. Mısırlı yetkililer, kayıpların ve ölülerin kesin sayısını belirlemek için çalışıyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, serinletme istasyonları kurdu ve hacıları şemsiye kullanmaya ve susuz kalmamaya teşvik etti. Ancak, bu yılki etkinlik trajediyle gölgelendi ve güvenlik önlemleri sorgulandı.

Ayrıca, resmi Hac izni olmadan dini görevlerini yerine getirmek isteyen kayıt dışı hacılar için tehlikeler arttı. Ürdünlülerin en az 68'ine Mekke'de defnedilmek üzere izin verildi.

Malezya'nın Din İşleri Bakanı Dr. Mohd Na'im Mokhtar, hacılarının çoğunun "kalp hastalığı, zatürre ve kan enfeksiyonu" nedeniyle öldüğünü belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 98 Hint vatandaşının "doğal hastalıklar, kronik rahatsızlıklar ve yaşlılık" nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Hac'da yaşanan ölümler sonrası ülkenin din işleri bakanını görevden aldı. Bakan Ibrahim Chaibi, hacıların bakımında ihmaller olabileceğini kabul etmişti ve ihmali olanların cezalandırılacağını söyledi.