Üye Girişi
Haberler

Hac yolculuğunda yaklaşık 1000 hacı, aşırı sıcaklardan dolayı hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yılki Hac yolculuğunda resmi ölü sayısı 500'e ulaştı ve yetkililer bu sayının artabileceğini duyurdu. Aşırı sıcaklar nedeniyle 600'e yakın Mısırlı hacı yolda yaşamını yitirdi. En az 14 Malezyalı, 165 Endonezyalı, 75 Ürdünlü, 35 Pakistanlı, 49 Tunuslu, 11 İranlı ve 98 Hintli hayatını kaybetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hac sırasında birçok ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı.

Bu yılki Hac yolculuğunda resmi ölü sayısı 500'e ulaştı yetkililer bu sayının artabileceğini açıkladı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 600'e yakın Mısırlı hacı yolda yaşamını yitirdi.

Yetkililere göre, en az 14 Malezyalı, 165 Endonezyalı, 75 Ürdünlü, 35 Pakistanlı, 49 Tunuslu, 11 İranlı ve 98 Hintli hayatını kaybetti. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, 27 Ürdünlünün hastanede olduğunu ve 14 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Hac sırasında birçok ABD vatandaşının öldüğünü doğruladı ancak sayı vermedi. İran Kızılayı, onlarca İranlının sıcak çarpması ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

CNN'in verilerine göre, bu yılki Hac için resmi ölü sayısı en az 480. Suudi Arabistan ve Mısır henüz resmi rakamları açıklamadığı için ölü sayısının artması bekleniyor. Ayrıca, kayıt dışı hacılar arasında da ölümler olabileceği endişesi var.

Hacılar, bu yıl 49 dereceye kadar çıkan tehlikeli sıcaklıklarda yolculuk yaptılar. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, ölenlerin ailelerine destek sağlamak ve cenazelerin geri getirilmesini hızlandırmak için bir kriz birimi oluşturdu.

Mısır hükümeti, resmi ölü sayısını 28 olarak açıkladı. Ancak, Reuters ve diğer kaynaklar 500 ila 600 Mısırlının öldüğünü bildiriyor. Mısırlı yetkililer, kayıpların ve ölülerin kesin sayısını belirlemek için çalışıyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, serinletme istasyonları kurdu ve hacıları şemsiye kullanmaya ve susuz kalmamaya teşvik etti. Ancak, bu yılki etkinlik trajediyle gölgelendi ve güvenlik önlemleri sorgulandı.

Ayrıca, resmi Hac izni olmadan dini görevlerini yerine getirmek isteyen kayıt dışı hacılar için tehlikeler arttı. Ürdünlülerin en az 68'ine Mekke'de defnedilmek üzere izin verildi.

Malezya'nın Din İşleri Bakanı Dr. Mohd Na'im Mokhtar, hacılarının çoğunun "kalp hastalığı, zatürre ve kan enfeksiyonu" nedeniyle öldüğünü belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 98 Hint vatandaşının "doğal hastalıklar, kronik rahatsızlıklar ve yaşlılık" nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Hac'da yaşanan ölümler sonrası ülkenin din işleri bakanını görevden aldı. Bakan Ibrahim Chaibi, hacıların bakımında ihmaller olabileceğini kabul etmişti ve ihmali olanların cezalandırılacağını söyledi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan Malezya Tunus Mısır Ürdün İran Hac Dini Yaşam Dünya Haberler

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

 AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

 Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Bakmadan Geçme

Kaya Sabancı olayı nedir? Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı neden kavga etti? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (22 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917 22 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? EURO 2024 ne zaman bitiyor? Fransa sembolü neden horozdur? Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917 Hollanda Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu? Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title