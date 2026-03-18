Haberler.com Washington temsilcisi Sural: ABD savaş gemisi bölgeye ilerliyor

Haberler.com Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. ABD-İsrail-İran savaşına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Sural, ABD'de savaşın maliyetinin artmaya başladığını ve kamuoyunun bu süreçten doğrudan etkilendiğini anlattı.

ABD-İsrail-İran hattında tırmanan gerilim, yalnızca bölgeyi değil ABD iç kamuoyunu da etkilemeye başladı. Washington temsilcisi Rona Doğan Sural, savaşın ABD'ye yansımalarını ve kritik gelişmeleri değerlendirdi.

"13 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ"

Sural, savaşın başlamasından bu yana ABD'nin kayıplar verdiğini belirterek, "13 ABD askeri savaş başladığından beri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bu durumun ABD kamuoyunda ciddi yankı uyandırdığını vurguladı.

"PETROL FİYATLARI ABD HALKINDA SAVAŞ OLAN DESTEĞİ ETKİLİYOR"

Savaşın ekonomik etkilerine de değinen Sural, "Petrol fiyatlarının artması ABD'lilerin savaşa desteğini etkiliyor" dedi. Artan maliyetlerin, halkın savaşa bakışını doğrudan değiştirdiğine dikkat çekti.

"ABD SAVAŞ GEMİSİ BÖLGEYE İLERLİYOR"

Bölgedeki askeri hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Sural, "Yaklaşık 2500 deniz piyadesini barındıran ABD savaş gemisi bölgeye doğru ilerliyor" açıklamasında bulundu. Ayrıca, "Ulusal terörle mücadele merkez direktörlüğünden istifa eden Kent, Trump'ın övgülerle bahsettiği bir isimdi" sözleriyle Washington'daki kritik bir gelişmeyi aktardı.

Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Guardiola'nın gömleği olay oldu

Üzerindeki gömleği ucuz sananlara büyük şok
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Genç içerik üreticisi, Said Hatipoğlu iddialarına noktayı koydu

İddialara son noktayı koydu
Testo Taylan tutuklandı

Gözaltına alınan Testo Taylan hakkında karar verildi
Dünyaca ünlü rapçinin konserinde açtığı bayrak olay oldu

Konserinde açtığı bayrak olay oldu!
Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti

Sokak ortasında kanlı infaz! Husumetlisini 10 kurşunla katletti