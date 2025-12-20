Haberler

Haberler.com Vaşington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'de tartışılan Altın Kart'ı değerlendirdi

Güncelleme:
Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'de tartışılan 'altın kart vizesi' uygulaması, Trump'ın Venezuela politikaları ve Rusya-Ukrayna ateşkes süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sural, altın kart vizesi uygulamasının onaylanması halinde 1 milyon dolarlık bir ücretin yatırılması gerektiğini ve bu modelin özellikle yüksek gelir grubuna yönelik olduğunu belirtti.

Haberler.com Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, ABD'de tartışılan "altın kart vizesi" uygulamasından Trump'ın Venezuela politikalarına, Rusya- Ukrayna ateşkes sürecinden Ukrayna'ya verilen güvenlik garantilerine kadar birçok başlığı değerlendirdi.

ALTIN KART VİZESİ İÇİN 1 MİLYON DOLAR ŞARTI

ABD'de gündeme gelen altın kart vizesi uygulamasına dikkat çeken Sural, vizenin onaylanması halinde 1 milyon dolarlık bir ücretin yatırılmasının gerektiğini belirtti. Bu vize türünün mevcut yatırımcı vizeleriyle kıyaslandığını aktaran Sural, uygulamanın özellikle yüksek gelir grubuna yönelik bir model olarak öne çıktığını ifade etti.

ABD'DE SEYAHAT VE VENEZUELA GERİLİMİ

Sural, ABD'nin güvenlik politikaları kapsamında 20 ülke vatandaşının ABD'ye seyahatinin tamamen durdurulduğunu söyledi. Trump'ın Venezuela'ya yönelik açıklamalarının da gerilimi artırdığını belirten Sural, Trump'ın saldırıların devam edeceğini açıkça ifade ettiğini ve operasyon talimatı verdiğini aktardı.

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Rusya-Ukrayna savaşındaki ateşkes sürecine de değinen Sural, çözülemeyen toprak meselesinin ateşkesin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. ABD'nin Ukrayna'ya NATO benzeri bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiğini belirten Sural, bu adımın savaşın seyrini ve bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceğini söyledi.

Berkan Tayfun
Haberler.com / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

