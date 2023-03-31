Gwyneth Paltrow, 2016'da gerçekleşen kayak kazasıyla ilişkili olarak suçsuz bulundu

Gwyneth Paltrow, 2016 yılında ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir kayak kazasıyla ilişkili olarak suçsuz bulundu.

Gwyneth Paltrow, 2016 yılında ABD’nin Utah eyaletinde gerçekleşen bir kayak kazasıyla ilişkili olarak suçsuz bulundu.

Emekli göz doktoru Terry Sanderson, ünlü oyuncu Paltrow’un kayak merkezinde kendisine arkadan çarptığını, bunun da hayatını etkileyecek sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ediyordu.

76 yaşındaki Sanderson, Paltrow’un kendisine tazminat olarak 300 bin dolar ödemesini talep etmekteydi.

50 yaşındaki oyuncu Paltrow ise iddiaları reddederek asıl Sanderson’ın kendisine arkadan çarptığını öne sürmüştü.

Paltrow, açtığı karşı davada yasal masraflar yüzünden 1 dolar tazminat talep etmişti.

Jüri yaptığı değerlendirme sonucunda Paltrow’u suçsuz bulduğunu açıkladı.

Kararın açıklanmasını sakin bir şekilde dinleyen Paltrow, mahkeme salonunu terk ederken Sanderson’a hafifçe eğilerek, “İyi olmanızı diliyorum” dedi.

Ünlü oyuncu gazetecilere dava sonucuyla ilgili olarak yorum yapmazken, avukatı müvekkilinin “her zaman için inandığı değerleri” savunduğunu söyledi.

İki tarafın ifadeleriyle birbiriyle çelişti

Dava sırasında ilginç anlar da yaşandı.

İki tarafın da avukatlarının, diğer kişinin kazaya yol açtığını ispatlamaya çalışırken zorlandığı, bu yüzden komik anların ortaya çıktığı görüldü.

Sanderson, başlangıç seviyesindeki kişilerin kaydığı yamaçta Paltrow’un kendisine arkadan çarptığını, oyuncunun kayarak uzaklaşırken kendisinin bilinçsiz ve kaburga kemikleri kırılmış bir şekilde yattığını öne sürdü.

Kazanın beyin travmasına yol açtığını ifade etti.

Paltrow ise tanık kürsüsünde yaşanan olayı tam tersi bir şekilde anlattı.

Oyuncu, asıl Sanderson’ın kendisine arkadan çarptığını belirtti. Kayarak olay yerinden uzaklaşırken doktorun bilincinin açık olduğunu hatta kendisinden özür dilediğini öne sürdü.

Paltrow'un avukatları Sanderson'ın bu kazanın ardından Güney Amerika, Avrupa ve Fas’a gittiğini, bu yüzden kazanın hayatını değiştirecek bir yaralanmaya yol açmadığını ispatlamaya çalıştı.

Sanderson’ı, müvekkilleri Paltrow’un ününden faydalanmaya çalışmakla suçladılar, kazanın ardından doktorun kızına, “Ünlü oldum” dediği bir mail attığını belirttiler.

Doktor Sanderson’ın avukatlarının Paltrow’a boyu, giyim tarzı, şarkıcı Taylor Swift ile ne kadar yakın olduğunu sorduğu anlar ise davanın tuhaf yaşanmışlıkları olarak kayda geçti.

Sanderson’ın avukatlarından olan Kristan VanOrman, duruşma sırasında Paltrow'un “boyunu kıskandığını” söyledi.

Kararın ardından gazetecilere konuşan VanOrman, “Her gün medyanın bu ilgisiyle uğraşmak zorunda kaldığı için Paltrow’u ayrıca takdir etmeye başladım” dedi.