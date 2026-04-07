Güzellik uğruna yüzü tanınmaz hale geldi! Yine akıllanmadı

Brezilya’da fenomen Juliana Oliveira’nın estetik hayali kabusa dönüştü. Merdiven altı bir klinikte gerçek dolgu yerine mineral yağ ve müshil enjekte edilen genç kadın ağır deformasyon yaşadı. Yaşadığı travmaya rağmen estetikten vazgeçmeyen kadın, ilerleyen süreçte meme implantı da geçirdi. Genç kadının 4 saat süren operasyonla yüzündeki yağların bir kısmı alındı.

Brezilya’da yaşayan sosyal medya fenomeni Juliana Oliveira, 2017 yılında daha kadınsı görünmek amacıyla yüzüne dolgu yaptırmak istedi. Ancak tercih ettiği merdiven altı klinikte yapılan işlem hayatını altüst etti.

YÜZÜNE MİNERAL YAĞ VE MÜSHİL ENJEKTE EDİLDİ

İddiaya göre klinik çalışanları, gerçek dolgu maddesi yerine Oliveira’nın yanaklarına 21 şırınga mineral yağ ve müshil enjekte etti. İşlem sonrası genç kadının yüzünde ciddi şişlik ve kalıcı deformasyon oluştu. Yanakları ve göz kapakları şişen Oliveira’nın bu durumu yıllarca düzelmedi.

TÜM RİSKLERE RAĞMEN ESTETİKTEN VAZGEÇMEDİ

The Sun'da yer alan habere göre; yaşadığı travmaya rağmen estetik müdahalelerden uzaklaşmayan Oliveira, ilerleyen süreçte meme implantı ameliyatı da geçirdi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre şu anda 32 yaşında olan fenomen, estetik sürecini sürdürmeye devam etti.

Transseksüel olan Oliveira, daha önce 2017'de dolgu yaptırmasının nedeninin 'daha güzel ve kadınsı' görünmek istemesi olduğunu açıklamıştı.

4 SAATLİK AMELİYATLA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Oliveira, yüzündeki zararlı maddelerin çıkarılması için doktor Thiago Marra ile anlaştı. Genç kadın, kısa süre önce yaklaşık dört saat süren operasyonla yüzündeki mineral yağın bir kısmının alındığını açıkladı.

“TAMAMINI TEK SEFERDE ALAMAYIZ”

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Thiago Marra, sürecin riskli olduğunu belirterek, “Yanakların içini tamamen boşaltmayı planlıyoruz ancak olası komplikasyonlar nedeniyle tümünü tek seferde çıkaramayız” ifadelerini kullandı.

