Güvenlik görevlisi trene kaçak binen yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu

Hollanda'da güvenlik görevlisi trene kaçak binen ve kendisini uyaran kadına saldıran yolcuyu havaya kaldırıp yere vurdu. O anlar kameraya yansıdı.

Hollanda'da da bir şahıs yolcu trenine binmek istedi. Bu durumun mümkün olmadığını söyleyen ve kendisini uyaran kadına saldırmaya başladı. Saldırgan, kadına yumruk atıp burnunu kırdı.

YERDEN YERE VURDU

Tren istasyonunda çalışan güvenlik görevlisi ise, kadına şiddet uygulandığını görünce olaya dahil oldu. Görevli magandayı yerden yere vurdu.

"YAPTIĞI AZ BİLE KALDI"

Güvenlik görevlisinin müdahalesi çok konuşuldu. Çevredekiler güvenlik görevlisinin saldırganı yere vurmasıyla haklı olduğunu söyledi. Vatandaşlar, saldırgan için şu sözleri söyledi: "Güvenlik görevlisinin yaptığı az bile kaldı."