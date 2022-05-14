Gürcistan'ın Güney Osetya bölgesi Rusya'ya katılmak için referandum kararı aldı - Haberler

Rusya ile Gürcistan 2008'de Güney Osetya'da savaşmış, bu süreçte Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişti. Rusya, bu iki bölgenin bağımsızlığını tanırken Gürcistan, Rusya ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ın haberine göre Güney Osetya lideri Anatoli Bibilov, referandum yapılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Güney Osetya Seçim Komisyonu da referandum için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, son seçimi kaybeden Bibilov'dan koltuğu 21 Mayıs'ta devralacak olan Alan Gagloyev, daha önce TASS'a yaptığı açıklamada Rusya'dan onay alır almaz referanduma gideceklerini söylemişti.

YENİ BİR KRİZİ TETİKLEYEBİLİR

Ukrayna'daki Rus işgali sürerken Güney Osetya'da düzenlenecek referandum, bölgede yeni bir krizin fitilini ateşleyebilir. Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, daha önce referandum açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti. ABD ve Avrupa Birliği de, Rusya'nın Güney Osetya'daki varlığının Gürcistan'ın egemenliğine aykırı olduğunu belirtiyor.

DONETSK VE LUHANSK'IN BAĞIMSIZLIĞI TANINMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubatta Ukrayna'nın doğusundaki Moskova destekli Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tek taraflı bağımsızlığını tanıyarak ülkeye askeri operasyon başlatmıştı. Rusya, 2014'te de Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı Rusya'ya katılımı onaylayan referandum sonrasında ilhak etmişti.