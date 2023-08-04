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Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

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Gürcistan'ın Şovi tatil beldesinde meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken ülkede ulusal yas ilan edildi.

Gürcistan'ın Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen toprak kaymasında 11 kişinin yaşamını yitirdi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında son bilgiler paylaşıldı. Afet bölgesinde helikopterlerin desteği ile 400 kişilik ekip tarafından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun da katılacağını söyledi.

Gürcistan'da toprak kayması: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

Şovi'de dün meydana gelen heyelan nedeni ile bölgeye ulaşım yolları ve köprüler hasar görmüştü ve telefon bağlantıları kesilmişti. Arama kurtarma ekipleri bölgeye sadece helikopterlerle ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Dünya

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Yorumlar (1)

Doğrucu davut:

İNSANA verilen deger bizdede yüzbinler öldü tık yok

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