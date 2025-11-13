Haberler

Gürcistan'da Düşen C-130 Uçağındaki 20. Şehide Ulaşıldı

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin naaşına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin de naaşına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

