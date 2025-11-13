Gürcistan'da Düşen C-130 Uçağındaki 20. Şehide Ulaşıldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin naaşına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, arama çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.
AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerden son şehidin de naaşına ulaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
