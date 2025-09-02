Günlerdir ortada yoktu, Trump'tan ilk görüntü geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın son aylarda yaşadığı sağlık sorunları, uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Seçim sürecinde rakibi ve selefi Joe Biden'ın kötüleşen sağlığını sık sık gündeme getiren Trump, bu kez kendi sağlık durumu hakkındaki sorularla karşı karşıya.

TRUMP'TAN İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Yaklaşık bir haftadır kamuoyu karşısına çıkmayan Trump'ın bu durumu, öldüğüne dair söylentilerin dahi dolaşmasına neden olmuştu. Ancak dün akşam servis edilen görüntüler, bu iddiaları kısmen boşa çıkardı. Trump, üzerinde "ABD" yazılı bir beyzbol şapkasıyla, yanında bazı yetkililerle birlikte araca binerken görüntülendi. Objektiflere yansıyan görüntülerde Trump'ın solgun benzi ve düşük enerjisi dikkatlerden kaçmadı.

SAĞLIK DURUMUNA DAİR ENDİŞELER ARTTI

Karelerde Trump'ın solgun yüzü ve düşük enerjisi dikkatlerden kaçmadı. Trump'ın son görüntüsüyle kamuoyunda sağlık durumuna dair endişeler daha da yoğunlaştı. Bazı vatandaşlar Trump'ın "yüz felci" geçirdiğini öne sürdü. Trump'ın günler sonra servis edilen görüntüsünün, Trump'ın Truth Social üzerinden yaptığı "Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmedim" paylaşımının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump'ın sağlık durumuna ilişkin iddialar artarken zaman zaman sağ elinin üzerinde morluk görülüyor. Geçtiğimiz haftalarda da görülen bu morluk, bazen kapatıcı gibi görünen kalın bir tabakayla kaplı oluyor.

KRONİK VENÖZ YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ

Trump'ın elinde görülen yaralar ve ayağındaki şişlikler, ciddi bir sağlık probleminin işareti olabileceği yorumlarına yol açmıştı. Artan spekülasyonların ardından Beyaz Saray'dan yapılan resmi açıklamada, Trump'a "Kronik Venöz Yetmezlik" teşhisi konulduğu duyuruldu.

TRUMP BU AKŞAM AÇIKLAMA YAPACAK

Beyaz Saray, Trump'ın bugün TSİ 21.00'de Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklama yapacağını duyurdu. Açıklamanın içeriği paylaşılmadı ancak son günlerde yönetimin odaklandığı bazı önemli başlıkların ele alınabileceği tahmin ediliyor.